Премия израильского авторского общества АКУМ объявила всех лауреатов 2025 года

Стало известно, кто получит в этом году престижную премию АКУМ – помимо Шломи и Леи Шабат, которым вручат награды "за достижения всей жизни".

Специальная премия за продвижение израильской культуры будет вручена актрисе, певице, теле- и радиоведущей Ривке Михаэли. В комментарии для "Исраэль а-Йом" Михаэли заявила, что рада получить премию и считает, что она заслуживает её – поскольку "придумала слово "хит"".

Награда от совета директоров АКУМ за вклад в израильскую музыку достанется пианисту, композитору, продюсеру и аранжировщику Моше Леви. Он плодотворно сотрудничал с множеством звёзд поп- и рок-сцены Израиля, а его совместная творческая деятельность с Шаломом Ханохом длится уже четыре десятилетия.

Песней года (номинация носит имя Моше Виленского) признана "נאדי באדי" Шахара Тавоха и Агам Бухбут. "Премию Узи Хитмана" за альбом года, по решению жюри АКУМ, получит Одайя Азулай за пластинку "ילדה של אמונה". Открытием года ("премия Инбаль Перлмутер") признана 24-летняя певица Ноам Кляйнштейн.

Другими обладателями наград АКУМ стали Цлиль Калифи, Эйтан Дармон и продюсерский дуэт Triangle (Идо Нецер и Амит Мордехай). Самой популярной песней названа "גיבורי על" группы Ha-Tikva 6, а среди зарубежных хитов – "Espresso" Сабрины Карпентер.

Церемония награждения пройдёт 17 ноября в Герцлии. В жюри премии АКУМ в этом году входили Таль Форер, Ясмин Ишби, Питер Рот и Тамар Яхаломи.