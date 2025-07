Вручены награды израильского авторского общества АКУМ в сфере классической музыки

В Тель-Авиве прошла 69-я церемония вручения премий авторского общества АКУМ в области классической музыки.

Премию по совокупности жизненных достижений получила Хагар Кадима (род. 1957), первая израильтянка, получившая докторскую степень в музыкальной композиции. В 2000 году она основала Форум женщин-исполнительниц и композиторов Израиля и стала его председательницей.

Ещё одну награду – за вклад в развитие израильской музыкальной культуры – получил Рафи Кадишзон (род, 1953), композитор, дирижёр и преподаватель, автор множества саундтреков к фильмам и театральным постановкам.

Призами были также отмечены три свежих произведения израильских композиторов. Пьесу "Run! Into the Circles! Run Out" Зива Коджокару выделили за "широкий размах, обилие драматических контрастов и изобретательные оркестровки в условиях небольшого состава".

Сочинение "It Was Too Late for Man" Лиора Навока удостоилось награды за "баланс между музыкой и текстом, а также тонкое сочетание традиционной гармонии с современными вокальными техниками".

Наконец, композитор Олег Богод с произведением "Crossroads" был премирован за "структурную чёткость, эмоциональное воздействие и захватывающую работу с ритмом".