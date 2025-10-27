x
27 октября 2025
27 октября 2025
Культура

Умер шведский актер Бьорн Андресен, "самый красивый мальчик в мире"

время публикации: 27 октября 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 07:38
Wikipedia

Шведский актер и музыкант Бьорн Андресен скончался на 70-м году жизни. О его смерти сообщили режиссеры посвященного артисту документального фильма "Самый красивый мальчик в мире" Кристьян Петри и Кристина Линдстрем, пишет The Guardian.

Андресен получил мировую известность в 1971 году, сыграв Тадцио в картине Лукино Висконти "Смерть в Венеции" – тогда режиссер публично назвал его "самым красивым мальчиком в мире", что, по признанию актера, стало для него тяжелым бременем на всю жизнь. Позже он рассказывал о травмирующем опыте, связанном со съемками и последующей сексуализацией в медиа.

В 2019 году Андресен напомнил о себе ролью в хорроре "Солнцестояние", а в 2021-м стал героем упомянутого документального фильма.

По данным шведских СМИ, он родился в 1955 году в Стокгольме, в юности занимался музыкой, позже работал и в Японии – как модель и поп-исполнитель.

