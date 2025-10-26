x
26 октября 2025
26 октября 2025
26 октября 2025
26 октября 2025
Культура

British Airways отозвала спонсорство подкаста из-за высказываний против ЦАХАЛа группы Bob Vylan

Музыканты
время публикации: 26 октября 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 16:56
Wikipedia.org. Фото: FakirNL

Британская авиакомпания British Airways приостановила спонсорство подкаста журналиста Луи Теру после выпуска, в котором он взял интервью у фронтмена группы Bob Vylan – Бобби Вилана (настоящее имя Паскаль Робинсон-Фостер).

Во время интервью Вилан заявил, что "не сожалеет" о том, что во время своего выступления на фестивале Glastonbury летом 2025 года он скандировал "смерть, смерть ЦАХАЛу"), и добавил, что "сделал бы это снова".

В авиакомпании сообщили, что содержание выпуска "нарушает правила спонсорской политики", касающиеся "политически чувствительных или спорных тем". "Наше спонсорство серии приостановлено, а реклама удалена", – заявил представитель компании.

После скандального выступления Bob Vylan группа столкнулась с серьезными последствиями: Госдепартамент США аннулировал визы участников группы, из-за чего им пришлось отменить североамериканское турне, а агентство UTA отказалось сотрудничать с ними. Были также отменены концерты группы в Манчестере и других британских городах.

Несмотря на это, в подкасте Луи Теру фронтмен группы заявил, что готов повторять свои призывы снова и снова. Он также добавил, что делает это "для своих палестинских друзей, потерявших десятки членов семьи", и не видит причин для раскаяния, "если это лишь расстроило каких-то правых политиков или СМИ".

