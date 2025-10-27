Radiohead дали большое интервью в преддверии концертов – в том числе об Израиле

Знаменитая британская группа Radiohead в полном составе дала эксклюзивное интервью газете The Times – единственное, на которое музыканты согласились в преддверии первых за семь лет концертов, которые они дадут в пяти европейских городах в ноябре-декабре 2025 года.

Симптоматично, что почти треть большого материала оказалась посвящена Израилю – на этом фоне другие темы (воспоминания об истории Radiohead, рефлексия о приостановке совместной деятельности и возвращении к концертам, творческие планы) кажутся побочными сюжетами.

Начиная с концерта в Тель-Авиве в 2017 году группа находится под огнём критики со стороны пропалестинских активистов – это касается и фронтмена Тома Йорка, и в особенности гитариста Джонни Гринвуда, женатого на израильской художнице Шароне Катан и много лет сотрудничающего с израильским музыкантом Дуду Тасой. Последние запланированные Гринвудом и Тасой концерты в Великобритании были отменены под давлением активистов BDS.

Ни Йорк, ни Гринвуд не поддерживают войну в секторе Газы и прочие действия текущего израильского правительства. При этом первый заявил, что на сегодняшний день не собирается выступать в Израиле, поскольку "не хочет приближаться к правительству Нетаниягу даже на расстояние 5000 миль" (The Times уточняет, что разговор вёлся до объявления перемирия между Израилем и ХАМАСом), а второй повторил, что презрение, которое он испытывает к израильским властям, не распространяется на музыкантов из Израиля – и он отказывается извиняться за сотрудничество с ними. Прямо сейчас Гринвуд и Таса работают над новой совместной программой, так что, весьма вероятно, нас вскоре ждёт продолжение их альбома "Jaraq Karibak" (2023).

Гитарист Radiohead также добавил, что бойкоты, по его мнению, приводят лишь к ужесточению политики Израиля и мировоззрения израильтян.

Итог теме подвёл барабанщик Фил Селуэй: "BDS требуют от нас невозможного. Они настаивают, чтобы мы дистанцировались от Джонни. Однако это будет означать конец существования группы, а Джонни очень принципиальный человек".

С концертов в Израиле в 1993 году началась мировая слава Radiohead. Именно в Израиле стала хитом композиция "Creep", одна из самых узнаваемых в репертуаре группы. Во время гастролей Гринвуд познакомился с Шароной Катан.