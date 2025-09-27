Не стало Йехиэля Амсалема, участника культовой израильской рок-группы "Бензин"

В возрасте 73 лет скончался Йехиэль "Китч" Амсалем, гитарист рок-группы Benzin, выпустившей два культовых альбома в первой половине 1980-х. На первых ролях в Benzin были певец Иегуда Поликер и автор песен Яков Гилад – впоследствии они добились масштабного творческого и коммерческого успеха, работая над сольными записями Поликера. Однако значение Амсалема как одного из основателей ансамбля, тем не менее, также было велико – среди прочего, именно он сочинил одну из самых запоминающихся композиций из репертуара Benzin, песню "Geshem" ("Дождь"), кавер-версия которой прозвучала в фильме "Афула Экспресс" 1997 года.

После распада ансамбля музыкальная карьера Йехиэля Амсалема развивалась от случая к случаю: он вёл тихую семейную жизнь и больше занимался своей второй профессией – зубного техника. Впрочем, музыку он полностью не забросил – в частности, поучаствовал в создании саундтрека к фильму "Перекресток Вулкан" 1999 года, за который вместе с соавторами получил по горячим следам престижную израильскую премию "Офир".