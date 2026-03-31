На Тейлор Свифт подали в суд из-за названия альбома

Американская певица Тейлор Свифт столкнулась с судебным иском из-за названия своего последнего альбома The Life of a Showgirl. Автор и исполнительница Марен Уэйд утверждает, что артистка это название принадлежит ей. В 2014 году Уэйд, известная по участию в шоу America"s Got Talent, начала вести колонку Confessions of a Showgirl, которая позже превратилась в подкаст и сценическое шоу.

Иск был подан в федеральный суд Калифорнии. Уэйд обвиняет Свифт и лейбл UMG Recordings в нарушении прав на товарный знак, недобросовестной конкуренции и введении потребителей в заблуждение. Она требует компенсацию и запрет на использование названия альбома. По словам адвоката Уэйд Джейми Паркиннен, ее клиентка более двенадцати лет развивала собственный бренд, и "не должна наблюдать, как он исчезает из-за более крупного игрока".

В иске утверждается, что после выхода альбома Свифт в прошлом году название активно использовалось в мерчендайзе и маркетинге, что могло ввести аудиторию в заблуждение. Кроме того, по данным истца, Патентное ведомство США ранее отказало в регистрации названия альбома, указав на его сходство с уже существующим брендом Уэйд.

Теперь Свифт предстоит либо оспаривать претензии в суде, либо попытаться урегулировать спор, выкупив права на название. Сама певица ситуацию не прокомментировала.

По мнению Уэйд, использование схожего названия уже нанесло ущерб ее репутации, поскольку часть аудитории считает, что именно она заимствовала идею у Свифт.

Тейлор Свифт обладает одним из крупнейших портфелей товарных знаков в индустрии развлечений – более 170 зарегистрированных или ожидающих регистрации обозначений.