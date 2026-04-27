Культура

"Камерный квинтет" удостоен премии за вклад в развитие израильского ТВ

время публикации: 27 апреля 2026 г., 11:00 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 11:39
Израильская академия телевидения сообщила, что премия за вклад в развитие телевидения будет присуждена создателям и актерам программы "А-Хамишия а-Камерит" ("Камерный квинтет").

Награду получат создатели сатирического шоу Эйтан Цур и Асаф Ципор, а также его звезды Керен Мор, Дов Навон, Шай Авиви, Менаше Ной и Рами Хойбергер, скончавшийся минувшим летом.

В академии отметили, что "Камерный квинтет" создал "скетчи и персонажей, которые до сих пор смешат нас, причиняют боль и, главное, остаются актуальными и пророческими даже 33 года спустя".

