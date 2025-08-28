Шакал, удод и белогрудый ёж: израильская рок-звезда "озвучивает" местную фауну

Знаменитый израильский музыкант Шахар Бен Цур, постоянный участник группы Monica Sex, в которой он успел побывать и барабанщиком, и гитаристом, и певцом, продолжает начатый в 2022 году проект "אגדה חיה": артист объявил о подписании контракта с израильским Обществом защиты животных, в рамках которого будет записан и выпущен альбом "שירת הזמיר" ("Пение соловья"), полностью посвящённый обитающим в Израиле птицам.

"אגדה חיה" (дословно – "живая легенда", но в названии есть каламбур, учитывая, что חיה на иврите – "животное") – песенный цикл, придуманный Бен Цуром вместе с Музеем природы имени Штейнхардта при тель-авивском университете. В его рамках Бен Цур исполняет песни собственного сочинения в характерных рок-аранжировках, посвящённые представителям встречающейся в Израиле фауны. В этом году у проекта вышел второй полноформатный альбом "אגדה חיה בעיר", в котором есть композиции о шакалах, удодах, белогрудых ежах, медузах, ярконском карпе, сухопутных черепахах, воробьях и других животных, которых мы можем встретить в городе типа Тель-Авива.

Целевая аудитория проекта – не только фанаты Monica Sex, культовой израильской "альтернативной" рок-группы, существующей с 1990-х годов, но и их дети. Это не только студийная история: Бен Цур периодически выступает с "животным" репертуаром, утверждая, что это примерно то же самое, что и концерты его основного проекта – только без крепких словечек.