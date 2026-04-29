Саудовская Аравия построит музей современного искусства, который по размерам превзойдет Лувр

В Саудовской Аравии объявлено о строительстве Музея современного искусства, который получит финансирование в размере 490 миллионов долларов от компании Diriyah Company – одного из крупнейших девелоперов страны. Председателем совета директоров Diriyah Company является наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд.

Проект разработан архитектурным бюро Godwin Austen Johnson из Дубая, ранее работавшим над Фондом искусств Шарджи. Площадь музея составит около 883 тысяч квадратных футов, что сделает его больше Лувра в Париже. Основное здание расположится в Дирии, при этом часть выставок будет проходить и в столице – Эр-Рияде.

Компания Diriyah Company, возглавляемая наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, активно инвестирует в культурные и туристические проекты. Журнал Time ранее включил ее в список 100 самых влиятельных компаний, отметив вклад в развитие туристической индустрии страны.

Генеральный директор компании Джерри Инзерилло заявил, что новый музей станет "площадкой мирового уровня" для саудовских и международных художников и укрепит статус Дирии как культурной столицы королевства.

Развитие арт-сцены в Саудовской Аравии происходит на фоне реализации программы "Видение 2030", направленной на диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефти. В стране уже проходят две биеннале – современного и исламского искусства.

При этом на фоне колебаний цен на нефть и геополитической напряженности власти начали сокращать финансирование зарубежных культурных проектов. В частности, Саудовская Аравия отказалась от ранее обещанных 200 миллионов долларов для Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, которая теперь рассматривает возможность продажи фресок Марка Шагала.