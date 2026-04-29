Жан Рено написал триллер о похищении украинских детей и лагерях для их идеологического перевоспитания

Французский актер Жан Рено представил свою новую книгу "L'Évasion" ("Побег"), в которой поднимает тему депортации украинских детей в Россию во время войны. Роман вышел в издательстве XO Éditions.

Книга написана на основе документальных материалов в жанре шпионского триллера. Рено признался, что его задачей было привлечь внимание международного сообщества к проблеме похищения детей.

Главная героиня книги – бывшая массажистка Эмма, завербованная французской разведкой DGSE. Под прикрытием она отправляется в Сибирь, где должна проникнуть в так называемый реабилитационный лагерь для украинских подростков и задокументировать происходящее, включая принудительное содержание и идеологическую обработку. В интервью Télé 7 Jours Рено рассказал, что когда узнал из новостей о похищении украинских детей, он был настолько потрясен, что решил написать об этом книгу.

Эмма уже во второй раз становится героиней произведений Рено. В 2024 году актер выпустил роман "Эмма", в котором обычная массажистка неожиданно оказывается втянута в шпионскую историю. По словам актера, сейчас идет работа над сериалом по его первой книге.

что идея книги возникла после знакомства с реальными историями похищенных детей. По его словам, он был "чрезвычайно шокирован" масштабами происходящего.

"Я считал безумием, что этих детей похищают для промывания мозгов. Я не делаю политическое заявление; я написал об этом роман", – отметил актер.

Ранее, в 2023 году, Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в военном преступлении – незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины.