Бельгийская участница "Евровидения" поддержала Израиль: "Мы все одна большая семья"

Певица Эссила, которая будет представлять Бельгию на "Евровидении" с песней "Dancing on the Ice, отказалась поддерживать бойкот Израиля, к которому призывают другие артисты. Эссила была выбрана для участия в "Евровидении" франкоязычным вещателем RTBF, который, в отличие от фламандского VRT, поддержавшего бойкот конкурса, решил участвовать, несмотря на присутствие Израиля.

В интервью Эссила прокомментировала критику в адрес участия Бельгии вместе с Израилем: "Футболистов ведь не спрашивают, теряют ли они из-за этого сон", – отметила она, указав на то, что Израиль регулярно участвует в международных спортивных соревнованиях без бойкотов.

Певица подчеркнула, что понимает разные точки зрения, но воспринимает конкурс как объединяющее событие: "Я понимаю споры вокруг "Евровидения" и участия Израиля, но для меня это остается одной большой музыкальной семьей, объединенной универсальным языком музыки".

Эссила также добавила, что многие артисты в этом году сомневались, принимать ли им участие из-за Израиля. "Никто не хочет войны и роста числа жертв – мы все это понимаем", – добавила она.

В завершение она напомнила о главной идее конкурса, существующей с 1956 года: "Это место встречи стран и артистов, у которых не всегда есть возможность пережить подобный опыт. Это музыкальная семья, построенная на музыке".