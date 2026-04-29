Умер художник и публицист Яир Гарбуз

В Израиле в возрасте 80 лет умер художник, писатель, сатирик и публицист Яир Гарбуз, один из заметных представителей современного израильского искусства.

Он родился в 1945 году в Гиватаиме, учился живописи у Рафи Лави и в Институте Авни, первую персональную выставку представил в 1967 году, а затем участвовал в десятках выставок в Израиле и за рубежом.

Гарбуз много лет преподавал в школе искусств "Мидраша" при колледже Бейт-Берл и около двух десятилетий возглавлял ее. Параллельно он занимался журналистикой и сатирой: был одним из авторов колонки "Давар ахер", написал книгу "Тамид Полани" ("Всегда поляк") и вел телепрограмму "Эйн им ми ледабер" ("Не с кем говорить").

Гарбуз был лауреатом премии ЭМЕТ и премии Раппапорта.

В 2015 году, за несколько дней до выборов в Кнессет, Гарбуз оказался в центре политического скандала после выступления на митинге на площади Рабина. Его слова о "целующих амулеты" и "поклоняющихся могилам святых" были восприняты многими как оскорбление традиционной и восточной общин; правые политики использовали эту речь как символ оторванности левого культурного истеблишмента от значительной части израильского общества.