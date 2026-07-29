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Культура

Ноа Кан осудил Белый дом за использование своей песни в публикации о Трампе

Дональд Трамп
США
Музыканты
время публикации: 29 июля 2026 г., 12:31 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 12:31
Ноа Кан осудил Белый дом за использование своей песни в публикации о Трампе
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Ноа Кан осудил Белый дом за использование своей песни в публикации о Трампе
Amy Harris/Invision/AP

Американский певец и автор песен Ноа Кан раскритиковал администрацию Белого дома после того, как его композиция American Cars была использована в публикации в социальных сетях без его одобрения.

Поводом стал ролик, опубликованный в понедельник в официальном аккаунте Белого дома. В нем были показаны кадры визита президента США Дональда Трампа на испытательный полигон компании General Motors в штате Мичиган. В качестве музыкального сопровождения использовалась песня Кана American Cars.

После того как поклонники массово отметили музыканта в комментариях, он публично выразил свое несогласие с использованием композиции.

"Я никогда не одобрил бы использование моей музыки в поддержку вас или этой администрации", – написал Кан.

Песня использовалась как в Instagram, так и в TikTok Белого дома. Позже звук в публикации Instagram был отключен, однако в TikTok ролик по-прежнему остается доступным с оригинальной аудиодорожкой.

Еще более резко высказался соавтор песни Ноа Левин, который оставил комментарий под публикацией Белого дома с оскорблением в адрес президента и заявил, что эта песня "не для него".

Это уже не первый случай, когда музыканты публично протестуют против использования их произведений в публикациях Белого дома. Певица Кэти Перри раскритиковала администрацию за использование своего хита Firework в TikTok-видео с кадрами военных ударов.

"Я глубоко возмущена и потрясена тем, что Firework использовали в TikTok-аккаунте Белого дома в качестве музыкального сопровождения видео с военными ударами. Я не давала на это разрешения, меня никто не спрашивал, и я категорически не поддерживаю подобное использование", – написала певица в социальной сети X.

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