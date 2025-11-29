В возрасте 88 лет умер драматург Том Стоппард

Драматург сэр Том Стоппард, получивший "Оскар" и "Золотой глобус" за сценарий к фильму "Влюбленный Шекспир", умер в возрасте 88 лет.

Том Стоппард. Краткая биография

Том Стоппард – при рождении Томаш Штраусслер – родился в чешском городе Злине в интеллигентной еврейской семье, в которой уже был один сын.

В начале немецкого вторжения в Чехословакию семья Штраусслер бежала в Сингапур. В 1941 году в связи с угрозой неминуемого японского вторжения мать вместе с двумя сыновьями была вынуждена бежать дальше, в Индию; а отец, врач обувной фирмы "Baťa", вместе с другими её работниками-мужчинами был оставлен в Сингапуре, интернирован японскими войсками после захвата ими города и погиб в море при бомбардировке японского судна.

В 1946 году мать Томаша второй раз вышла замуж, за майора британской армии Кеннета Стоппарда – и уехала вместе с ним в Англию.

Приехав в 1960 году в Лондон, Том Стоппард начинает писать для радио и телевидения под псевдонимом Уильям Бут, работает театральным критиком.

В 1967 году его первая полнометражная работа "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" была поставлена в Национальном театре. За этим последовали другие, в том числе отмеченные наградами работы. Каждая новая пьеса Стоппарда становилась событием.

В 1970-х годах начинается международная политическая активность Стоппарда. В феврале 1977 года он впервые побывал в Москве – вместе с сотрудниками Amnesty International. Об этой поездке он написал так: "В Москве мне было страшно. Тут было серо, холодно, за мной следили, фотографировали на улицах, в Питере было чуть лучше". В июне Стоппард встретился с Владимиром Буковским в Лондоне и поехал в Чехословакию. Там он познакомился с оппозиционным драматургом Вацлавом Гавелом, которому посвятил свою следующую пьесу "Профессиональный трюк", в предисловии к которой писал, что поводом к созданию её стало появление "Хартии 77". Стоппард также перевёл некоторые работы Гавела на английский; работал в журнале Index on Censorship, защищающем свободу слова, и в комиссии против злоупотребления психиатрией. В 1983 году в Стокгольме была основана премия Тома Стоппарда для неофициальных чешских авторов.

В 1997 году был посвящён в рыцари. Член Королевского литературного общества.