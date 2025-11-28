Неделя в кино: "Зверополис 2" вступает в битву с империализмом

На экраны вышло долгожданное (многими) продолжение анимационного фильма "Зверополис". И если первая часть при всей навязчивой политизированности подкупала изумительно прорисованными образами, то в этот раз прорисованности явно недостаточно, чтобы увлечь зрителя.

Первая часть "Зверополиса" вышла в далеком 2016 году до #metoo, пандемии короновируса и войн, полностью перевернувших наше представление о мире, в котором мы живем. Большая часть человечества пребывала в сладком консьюмеристском раю, с наслаждением потребляя "Гарри Поттера", модные бренды и услуги психологов. Disney со своим "Зверополисом" в этот момент выглядел чуть ли не революционно, щедро приправив обаятельную анимацию проблемами гендерного и социального неравенства, расовых стереотипов и общей несправедливости мироустройства. В тот момент казалось, что мироустройство не особо покачнулось, несмотря на хорошую кассу и "Оскар" фильму. Зрители честно хохотали, наслаждались и сочувствовали крольчихе Джуди Хопс из семьи ретроградов-фермеров, которые предпочли бы, чтобы дочка выращивала морковку, как миллион поколений кроликов до нее и миллион после. Но она мечтает пробить стеклянный потолок и стать настоящим полицейским. Для таких амбиций у Джуди сразу два врожденных порока – во-первых, она кролик, во-вторых, девушка. В мизогинных, хоть и внешне цивилизованных джунглях Зверополиса на словах, конечно, все равны, никто никого не жрет и вечное водяное перемирие, а на деле от Джуди презрительно отмахиваются и отправляют выдавать штрафы за неправильную парковку. И, если бы не лис-аферист Ник (в детстве его не взяли в травоядные скауты, потому что он лис, и он таки решил следовать стереотипным ожиданиям), так и прыгала бы Хопс от машины к машине – занятие, мало отличимое от выращивания морковки и даже менее осмысленное. Как это принято в жанре фильмов про полицейского-аутсайдера, Джуди дают 48 часов на то, чтобы раскрыть "висяк", которым никто не хочет заниматься: в городе время от времени пропадают животные. И тут Джуди узнает, что некоторые из них теряют всякий тонкий налет цивилизации и… звереют. Информация о том, что все озверевшие – хищники, запускает дремавшую межвидовую вражду и подозрительность, пока не станет известно, что "озверин" действует и на невинных овечек. Первый "Зверополис" ужасно понравился критикам – в этом мультфильме соединились сразу все выигрышные позиции: обаятельная компьютерная анимация, сложно устроенный сценарий, отличный юмор и правильный набор социально значимых тем.

"Зверополис 2" в 2025 году выглядит не менее (и даже более) продвинуто визуально, но до "Оскара" явно не дотягивает, припозднившись с появлением на свет. Новая часть уже гораздо менее замысловата и многослойна. Вместо проблем разнообразных стереотипов и гендерного неравенства Disney в разгар войн и катаклизмов в легком анимационном формате выдает уже далеко не свежий набор антиимпериалистических и антикапиталистических клише, словно реагируя сразу на все болевые триггеры – от пришедшего к власти Трампа до войны в Газе. Параллельно в очередной раз переворачивая стол в борьбе со стереотипами – обиженными и угнетенными здесь оказываются обычно неприятные нам представители животного мира (не хочу портить вам впечатление спойлерами), а властьпридержащие, конечно, лицемерны, безжалостны и власть свою получили самыми нечистыми способами. Не желая отказываться от обаяния рамочного сюжета, в Disney попытались удержать и интригу отношений таких разных лиса Ника и крольчихи Джуди (они даже на психотерапию для напарников вынуждены ходить – единственная удачная шутка в фильме), но выглядит эта попытка поиграть в день после довольно вторично. Как, впрочем, и весь фильм. Кажется, его подвело не только мироздание со всеми реальными ужасающими картинками, но и хит прошлого года – анимационный фильм "Поток", в котором звери остались зверьми, а не хвостатыми марионетками с антропоморфными чертами. Минималистичный, сделанный с ничтожным по сравнению со "Зверополисом" бюджетом, "Поток" без слов, спецэффектов и головокружительных шоу говорит о том же, о чем и дорогостоящий проект Disney. Говорит без слов, но убедительнее, трогательнее и намного-намного честнее. Неслучайно в прошлом году "Поток" стал абсолютным триумфатором всех возможных кинопремий, включая "Оскар". В оглушительном скрежете современности его безмолвный, не декларативный, созерцательный взгляд на апокалипсис и истинную человечность вне мира людей, кажется, единственный сегодня возможный способ все это пережить.