В Пентагоне опровергают фильм "Дом динамита" Кэтрин Бигелоу: "У нас 100% перехватов"

Картина Кэтрин Бигелоу "Дом динамита" вызвала переполох в штаб-квартире министерства обороны США. По сообщениям Bloomberg, Пентагон разослал служебную записку внутри ведомства, в которой картина Бигелоу подверглась жесткой критике. Фильм рассказывает об угрозе атаки США ядерным оружием, которую не удается отбить. По словам авторов фильма – режиссера Кэнтри Бигелоу и сценариста Ноя Оппенхайма – сценарий картины основан на глубоком изучении вопроса и интервью с экспертами. В фильме показано, как при обнаружении ядерной угрозы у официальных лиц остаётся менее 30 минут, чтобы принять меры. В итоге США оказываются способны перехватить ракету лишь примерно в 50% случаев. Согласно информации Bloomberg, во внутреннем документе Пентагона утверждается, что системы ПВО США "на протяжении десяти лет показывают 100-процентную точность перехвата в ходе испытаний ".

Фильм "Дом динамита" стал хитом Netflix, заняв первое место в рейтинге платформы и набрав 22,1 миллиона просмотров за первые три дня после премьеры. В ответ на предполагаемое возмущение Пентагона (в прессе появляется информация, что записки не было) Кэтрин Бигелоу заявила в интервью The Hollywood Reporter: "Это интересно. В идеальном мире культура обладает потенциалом влиять на политику – и если вокруг темы распространения ядерного оружия начинается диалог, то для меня это, безусловно, "музыка для ушей".