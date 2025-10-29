Балетмейстер Валерий Панов посмертно удостоен премии Союза деятелей искусства Израиля

Союз деятелей искусства Израиля (АМИ) вручил премии за достижения в области искусства и культуры. Среди награжденных – скончавшийся летом этого года выдающийся балетный педагог и балетмейстер Валерий Панов. Незадолго до смерти ему сообщили о присуждении премии.

Лауреатами премии в этом году стали музыковед д-р Эстерит Бельцан, журналист-расследователь Йоав Ицхак, эстрадный певец Изхар Коэн, д-р Генри Либерос, актеры Мони Мошонов и Сандра Саде, иллюзионист Йонатан Шахам, музыканты Йеуда Кейсар и Дорит Реувени и хореограф Рена Шейнфельд.

Союз деятелей искусства Израиля (АМИ) был основан в 1979 году и объединяет представителей всех направлений израильской сцены – актёров театра и кино, певцов, танцоров, иллюзионистов, актёров дубляжа и других деятелей культуры.

Вручаемая организацией ежегодная премия считается своего рода "израильским Оскаром", символом признания выдающегося вклада в культуру страны.

Валерий Панов (Шульман) родился 12 марта 1938 года в Витебске (СССР). Заинтересовался искусством балета в возрасте семи лет. Учился балету в Москве и Ленинграде, некоторое время работал в качестве танцовщика в Вильнюсском театре оперы и балета. Затем поступил в Ленинградское хореографическое училище, которое окончил 1957 году по классу Семёна Каплана. После выпуска был принят в балетную труппу Ленинградского Малого театра оперы и балета, где танцевал по 1964 год. Исполнял сольные партии в спектаклях Константина Боярского, Фёдора Лопухова, Петра Гусева, Александра Варковицкого. Лучшими работами Панова в этом театре стали роли Петрушки в "Петрушке", Хулигана в "Барышне и хулигане", Дафниса в "Дафнисе и Хлое". В 1964 году Панов перешёл работать в Театр оперы и балета им. Кирова, где танцевал до 1972 года. Дебютировал в партии Базиля в балете "Дон Кихот". Был первым исполнителем главных мужских партий в балетах "Страна чудес" Леонида Якобсона "Горянка" Олега Виноградова, "Гамлет" Константина Сергеева. 12 июня 1970 года был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. В том же году за исполнение партии Османа в балете "Горянка", наряду с другими создателями и исполнителями спектакля, он был удостоен Государственной премии РСФСР. В 1974 году Валерий Панов репатриировался в Израиль. В следующем году он дебютировал на Западе в качестве танцовщика в балетах "Щелкунчик" Петра Чайковского и "Петрушка" Игоря Стравинского. В 1977 году он стал солистом и балетмейстером театра "Немецкая опера", где поставил такие балеты, как "Золушка", "Весна священная", "Идиот", "Война и мир". В 1978 году в Нью-Йорке опубликовал свою автобиографию под названием To Dance ("Танцевать"). Панов танцевал и ставил спектакли в различных театрах Европы и Америки, среди которых Балет Сан-Франциско, Берлинская государственная опера, Венская государственная опера. В 1984-1986 годах он возглавлял Королевский балет Фландрии, с 1991 года руководил балетной труппой Боннского театра оперы и балета. Вернувшись в Израиль в 1998 году, организовал собственную труппу "Театр балета "Панов-Ашдод"". Первая жена – балерина Лия Панова (Валерий взял её фамилию), у них родился сын Андрей Панов (впоследствии стал первым панком в Ленинграде и СССР), вторая жена – балерина Галина Панова-Рагозина (их сын Матвей родился уже в Иерусалиме). Третья его жена, Илана, тоже была танцовщицей, она ушла из жизни в результате нервной депрессии.