Фестивали в Тель-Авиве и Иерусалиме представят искусство о войне, выборах и расколе в Израиле

На этой неделе в Израиле пройдут два крупных культурных события, значительная часть программы которых посвящена войне, политике и общественному расколу.

Международный фестиваль анимации, комиксов и карикатуры Animix состоится 4-8 августа в Тель-Авивской синематеке, а на Фестивале Израиля в Иерусалиме 4 и 5 августа представят премьеру политического балета "Коль а-рухот".

В программу Animix вошли выставки политической карикатуры, посвященные предстоящим выборам, войне и событиям 7 октября, новые израильские анимационные фильмы, встречи с художниками и ярмарка комиксов. Почетным гостем фестиваля станет марокканский карикатурист Саад Джалаль, премию за вклад в искусство получит израильский художник Дови Кейх. Отдельные мероприятия будут посвящены Маржан Сатрапи и Яиру Гарбузу.

Постановка "Коль а-рухот", которая будет показана в Иерусалимском театре, объединяет работы семи авторов. Шесть сцен посвящены войне, власти, материнству, беженцам и потере дома.

Спектакль построен как палиндром: достигнув середины, действие повторяется в обратном порядке. По замыслу создателей, такая композиция символизирует бесконечный цикл войны и насилия. Музыку вживую исполнит пианист Нитай Хершковиц.