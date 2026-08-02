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Культура

Новый "Человек-паук" установил абсолютный рекорд первого дня проката

Голливуд
время публикации: 02 августа 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 08:46
Новый "Человек-паук" установил абсолютный рекорд первого дня проката
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Новый "Человек-паук" установил абсолютный рекорд первого дня проката
Alberto Pezzali/Invision/AP

Фильм "Человек-паук: Совершенно новый день" с Томом Холландом собрал 168 млн долларов в кинотеатрах США и Канады за первый день проката с учетом предварительных показов. Это лучший результат в истории североамериканского кинопроката.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму "Мстители: Финал", заработавшему в апреле 2019 года 157,4 млн долларов. Новый "Человек-паук" превзошел его более чем на 10 млн долларов. Данные пока являются предварительными и могут быть скорректированы после получения окончательных отчетов кинотеатров.

Только на вечерних предпоказах картина собрала 72 млн долларов, побив еще один рекорд "Мстителей: Финал" – 60 млн долларов. Фильм вышел в 4487 кинотеатрах Северной Америки.

Аналитики ожидают, что за первый уикенд сборы картины составят не менее 300 млн долларов. Окончательные результаты дебютных выходных станут известны вечером в воскресенье, 2 августа.

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