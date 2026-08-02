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Культура

Израильская премьера документального фильма "Holofiction": исследование Холокоста в игровом кино

Авторское Кино
время публикации: 02 августа 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 09:53
Израильская премьера документального фильма "Holofiction": исследование Холокоста в игровом кино
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Израильская премьера документального фильма "Holofiction": исследование Холокоста в игровом кино
AP Photo/Jens Meyer
Израильская премьера документального фильма "Holofiction": исследование Холокоста в игровом кино
Wikipedia.org. Фото: Vera de Kok

В Израиле 2 августа состоится телевизионная премьера экспериментального документального фильма "Holofiction" режиссера Михала Косаковского, посвященного изображению Холокоста в игровом кино и телесериалах.

102-минутная картина полностью смонтирована из тысяч фрагментов более чем трех тысяч художественных произведений, созданных с 1938 года до наших дней. Среди них – "Список Шиндлера", "Пианист", "Жизнь прекрасна", "Кролик Джоджо", фильмы о Людях Икс, а также эпизоды сериалов "Сумеречная зона" и "Звездный путь".

В фильме нет диалогов, интервью и закадрового текста. Из повторяющихся образов – желтых звезд, горящих книг, разрушенных магазинов, поездов, чемоданов и концлагерей – Косаковский создает единое визуальное повествование. Его цель – показать, как кинематограф на протяжении десятилетий формировал коллективную память о Катастрофе и воспроизводил одни и те же художественные приемы.

"Holofiction" был впервые представлен в 2025 году в программе классического кино Венецианского фестиваля. Израильская премьера фильма пройдет на документальном телеканале HOT 8, позднее он будет доступен в сервисах оператора.

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