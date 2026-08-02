Умер актер Винсент Пасторе, сыгравший "Биг Пусси" в сериале "Клан Сопрано"
время публикации: 02 августа 2026 г., 00:14 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 00:14
Умер актер Винсент Пасторе, сыгравший "Биг Пусси" в сериале "Клан Сопрано"
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Американский актер Винсент Пасторе, наиболее известный по роли Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро в сериале "Клан Сопрано", умер в возрасте 80 лет. Его нашли без признаков жизни в доме на острове Сити-Айленд в Бронксе после того, как близкие не могли связаться с ним несколько дней.
Пасторе часто играл гангстеров и других представителей преступного мира. Помимо "Клана Сопрано", он снимался в фильмах "Славные парни", "Путь Карлито", "Пробуждение", "Готти" и "Анализируй это", а также появлялся в сериалах "Закон и порядок", "Голубая кровь" и "Гавайи 5.0".
Винсент Пасторе родился 14 июля 1946 года в Бронксе. В период войны во Вьетнаме он служил в ВМС США, затем учился в Университете Пейс. У актера осталась дочь Рене.
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