Умер актер Винсент Пасторе, сыгравший "Биг Пусси" в сериале "Клан Сопрано"

Американский актер Винсент Пасторе, наиболее известный по роли Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро в сериале "Клан Сопрано", умер в возрасте 80 лет. Его нашли без признаков жизни в доме на острове Сити-Айленд в Бронксе после того, как близкие не могли связаться с ним несколько дней.

Пасторе часто играл гангстеров и других представителей преступного мира. Помимо "Клана Сопрано", он снимался в фильмах "Славные парни", "Путь Карлито", "Пробуждение", "Готти" и "Анализируй это", а также появлялся в сериалах "Закон и порядок", "Голубая кровь" и "Гавайи 5.0".

Винсент Пасторе родился 14 июля 1946 года в Бронксе. В период войны во Вьетнаме он служил в ВМС США, затем учился в Университете Пейс. У актера осталась дочь Рене.