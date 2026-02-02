Вопреки прогнозам: фильм "Мелания" стартовал с рекордными для документального кино сборами

Документальный фильм "Мелания", посвященный первой леди США Мелании Трамп, дебютировал в американском прокате с кассовыми сборами около 7 млн. долларов, вопреки прогнозам, которые прочили картине совокупную кассу не выше 5 миллионов.

Картина рассказывает о 20 днях из жизни Мелании Трамп в январе, предшествующих второй инаугурации ее супруга.

В воскресенье премьера фильма состоялась в Центре Кеннеди, на ней присутствовали Дональд Трамп с женой, члены кабинета министров и конгрессмены. Режиссер фильма Бретт Ратнер заявил, что не ожидает высокой кассы: "Нельзя ожидать, что документальный фильм будет успешен в кинотеатрах".

Выход картины стал беспрецедентным для документального кино. Amazon MGM Studios заплатила около 40 млн долларов за права на фильм и еще порядка 35 млн долларов потратила на его продвижение, что делает проект самым дорогим документальным фильмом в истории.

Автор ленты – режиссер Бретт Ратнер ("Час пик", "Красный дракон"), который не работал в Голливуде с 2017 года после обвинений в сексуальных домогательствах. В 2023 году Ратнер репатриировался в Израиль после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу на Генассамблее ООН. Ратнер также фигурирует в "файлах Эпштейна" – снимок режиссера с Джеффри Эпштейном в объятиях двух девушек разошелся по социальным сетям.