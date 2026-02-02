Стивен Спилберг вошел в престижный клуб EGOT

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг стал обладателем статуса EGOT, войдя в число лауреатов всех четырех главных наград индустрии развлечений – "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони".

Последней наградой, которой Спилбергу не хватало для статуса EGOT, была премия "Грэмми", которую Спилберг получил как продюсер документального фильма "Музыка Джона Уильямса", победившего в категории "Лучший музыкальный фильм". Это первая номинация и первая победа режиссера на "Грэмми".

Ранее Спилберг уже был удостоен четырех премий "Эмми" за продюсерскую работу над проектами "Братья по оружию", "Тихий океан", "Похищенные" и анимационным спецвыпуском "Особенное рождество Пинки и Брейна".

В его активе также премия "Тони" за мюзикл "Странная петля" и три премии "Оскар" за фильмы "Список Шиндлера" и "Спасти рядового Райана".

Статус EGOT считается одной из высших профессиональных наград в сфере кино, телевидения и театра и присуждается лишь ограниченному числу деятелей индустрии.