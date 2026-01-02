Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

Скрипач Брайан Кинг Джозеф подал иск против голливудского актера Уилла Смита и компании Treyball Studios Management, обвиняя Смита в сексуальных домогательствах, а компанию в давлении и увольнении в ответ на жалобу. Иск подан 30 декабря 2025 года в суд Калифорнии (округ Лос-Анджелес).

По словам истца, Смит пригласил его к сотрудничеству после выступления в ноябре 2024 года и пообещал участие в туре "Based on a True Story: 2025 Tour" и будущих музыкальных проектах. В иске утверждается, что по мере сближения Смит якобы позволял себе интимные замечания "подготавливал" музыканта к дальнейшей эксплуатации. В иске утверждается, что Смит нанял Джозефа в ноябре 2024 года для выступления на концерте в Сан-Диего, а затем пригласил его присоединиться к туру 2025 года и поучаствовать в будущей записи альбома. По мере того как их общение становилось ближе, Смит, по словам истца, говорил Джозефу фразы вроде: "У нас с тобой особая связь, такой у меня нет ни с кем другим", и другие похожие высказывания.

Отдельный эпизод иска связан с инцидентом в гостинице во время тура в Лас-Вегасе (март 2025): Джозеф заявляет, что в своем номере в отеле он обнаружил записку со словами "Брайан, я вернусь не позже 5:30. Мы будем только вдвоем" и сердечком в конце. Перед этим у музыканта на несколько часов пропала сумка, в которой лежал ключ от номера. Он сообщил об этом охране отеля, представителям тура и в полицию по неэкстренной линии.

Истец утверждает, что спустя несколько дней представитель менеджмента "пристыдил" его за жалобу и сообщил об увольнении, намекнув, что тот "всё придумал". В иске говорится о психологических последствиях, включая ПТСР, и финансовых потерях; размер компенсации предлагается определить суду присяжных.

Представители Уилла Смита на момент публикации, по данным СМИ, оперативно не прокомментировали обвинения.