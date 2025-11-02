В Венеции вновь возвели временный мост к острову Сан-Микеле

В Венеции возродили традицию возводить временный мост, ведущий к острову Сан-Микеле, сообщает Associated Press. Пешеходный мост через лагуну протяженности около 400 м и шириной 15 м открыли ко Дню Всех Святых, когда венецианцы традиционно посещают кладбища.

Изначально мост сооружали из близко стоящих лодок. Эту практику прекратили в 1950-е годы с развитием водного транспорта.

После нескольких десятилетий отсутствия моста его вновь возвели в 2019 году, но планы строить мост каждый год пришлось отложить из-за пандемии COVID-19, отмечает "Интерфакс".

В этом году традицию возобновили.

Венецианская лагуна испещрена сотнями пешеходных мостов, временные сооружения традиционно возводили по двум случаям: через канал Джудекки в июле по случаю фестиваля Реденторе (приурочен к окончанию эпидемии чумы 1576 года) и через Гранд-канал в ноябре (в память об эпидемии чумы XVII века).

Временный мост к острову Сан-Микеле – самый длинный из них. Он также сделан с небольшим подъемом, чтобы под ним могли проходить суда.

Для туристов мост откроют в понедельник, 3 ноября.

Основную часть острова Сан-Микеле занимает кладбище, основанное в 1807 году. Здесь похоронены театральный деятель Сергей Дягилев, композитор Игорь Стравинский, поэт Иосиф Бродский, австрийский физик и математик Кристиан Доплер, американский поэт Эзра Паунд, итальянские художники Джакомо Фавретто, Эмилио Ведова, Натале Скьявони, швейцарский художник Луи-Леопольд Робер и многие другие известные люди.