Израильский сериал адаптируют во Франции

Израильский сериал "ככה זה", созданный Рамом Наари, Даной Модан и Аси Коэном, будет адаптирован во Франции. Об этом сообщил портал Deadline.

По данным издания, над французской версией будут работать продюсерские компании Babylon Hills и Screenline. Это уже вторая адаптация проекта на европейском рынке – ранее сериал получил британскую версию под названием Significant Other.

Параллельно стало известно, что сериалы компании Yes Studios "Кровавая Мэри" и "למה מי מת" приобретены немецкими продюсерами для адаптации в Германии.

Оригинальный сериал "ככה זה", выходивший на платформе yes в течение двух сезонов и получивший несколько премий Израильской академии кино и телевидения, рассказывает историю непростых отношений двух соседей за сорок.

Главный герой – недавно разведенный мужчина с двумя детьми, который после 20 лет брака остается один и переживает тяжелый кризис. Его попытку покончить с собой прерывает настойчивый звонок в дверь: соседка напротив, одинокая женщина, просит его побыть с ней до приезда "Скорой помощи", потому что боится умереть в одиночестве от сердечного приступа.

Именно с этой случайной встречи начинается постепенное развитие их сложной и трогательной связи.