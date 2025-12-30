Вышел последний альбом Алона Абутбуля, обложку которого он утвердил за сутки до смерти

Вышел музыкальный альбом израильского актера Алона Абутбуля Footprints on Water, работу над которым он закончил незадолго до своей смерти в июле 2025 года. А обложку к пластинке актер утвердил за сутки до гибели. Всего в альбоме 13 лирических композиций на английском языке в исполнении Абутбуля.

В записи пластинки принимали участие трубач Авиши Коэн, пианистка Майя Дониц, клавишник Нитай Хершковиц, гитаристы Йонатан Эльблек и Тамуз Декель, барабанщик Сол Монк, а также вокалисты Folly Tree и Карен Дониц.

Первый музыкальный альбом Алона Абутбуля вышел в 2023 году. Пластинка называлась Family Business. Актер работал над ней со своими сыновьями и посвятил ее своему брату Аврааму, который умер от рака в 52 года.