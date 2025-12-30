Вышел последний альбом Алона Абутбуля, обложку которого он утвердил за сутки до смерти

x
Израильское Кино
Музыканты
время публикации: 30 декабря 2025 г., 17:26
Вышел музыкальный альбом израильского актера Алона Абутбуля Footprints on Water, работу над которым он закончил незадолго до своей смерти в июле 2025 года. А обложку к пластинке актер утвердил за сутки до гибели. Всего в альбоме 13 лирических композиций на английском языке в исполнении Абутбуля.

В записи пластинки принимали участие трубач Авиши Коэн, пианистка Майя Дониц, клавишник Нитай Хершковиц, гитаристы Йонатан Эльблек и Тамуз Декель, барабанщик Сол Монк, а также вокалисты Folly Tree и Карен Дониц.

Первый музыкальный альбом Алона Абутбуля вышел в 2023 году. Пластинка называлась Family Business. Актер работал над ней со своими сыновьями и посвятил ее своему брату Аврааму, который умер от рака в 52 года.

Культура
