После гибели Алона Абутбуля его роль сыграет Цахи Град

Корпорация Yes нашла нового актера на роль отца главной героини в сериале "Проверяющая", которую должен был сыграть трагически погибший две недели назад Алон Абутбуль. Абутбуля заменит Цахи Град ("Дилеры", "Сливки и Вишни"). Об этом сообщает издание Mako. Интересно, что ранее Абутбуль и Град оба претендовали на главную роль в сериале "Гарем", и главная роль досталась Абутбулю, став одной из самых запоминающихся работ актера на израильском телевидении. Абутбуль и Град вместе снимались в комейдийном сериале "Субботы и праздники" и фильмах "Дилеры" и "Персики и сливки".

"Проверяющая" – новый комедийный сериал, сценарий которого написала актриса и стэндапистка Гитит Фишер ("Одни дома", "Эрец неэдерет"). Фишер также стала режиссером проекта. Главная героиня "Проверяющей" – сотрудница службы безопасности аэропорта Бен-Гурион, попадающая в разные комические ситуации. Съемки сериала стартовали 29 июля – в день гибели артиста. После трагических новостей команда шоу вынуждена была перенести работу над сценами, в которых появлялся отец главной героини, и срочно искать замену. Теперь съемочный процесс продолжится уже с Цахи Градом.

Алон Абутбуль погиб 29 июля после купания в море на пляже к югу от Хайфы. Выйдя из воды, актер почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие на место происшествия парадемики службы "Маген Давид Адом" пытались его реанимировать, но вынуждены были констатировать смерть артиста. В последние годы Алон Абутбуль жил в основном в Лос-Анджелесе, снимался в голливудских проектах. В Израиль он прилетел ради съемок "Проверяющей". Абутбулю было 60 лет.