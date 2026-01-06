x
06 января 2026
Пресса

Axios: США предложили создать на границе Израиля и Сирии экономическую зону с горнолыжным курортом

США
Сирия
Израиль
время публикации: 06 января 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 20:32
Axios: США предложили создать на границе Израиля и Сирии экономическую зону с горнолыжным курортом
Michael Giladi/Flash90

Издание Axios сообщило, что США предложили в рамках соглашения о безопасности между Израилем и Сирией создать демилитаризованную экономическую зону по обе стороны границы.

Согласно планам администрации Трампа, по обе стороны границы будут построены ветряные электростанции, разбиты поля и построен "лучший на Ближнем Востоке горнолыжный курорт". При этом собеседник отметил, что региональные партнеры уже взяли обязательство финансировать проект.

Это предложение прозвучало во время многочасовых переговоров в Париже, в ходе которых делегации Израиля и Сирии договорились ускорить темпы дальнейших переговоров.

В качестве посредников на переговорах выступали специальный представитель США в Сирии Том Барак и советники президента Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Axios цитирует американский источник, который заявил, что "Переговоры прошли хорошо. Главной нашей темой было сотрудничество, а не отказ от сотрудничества".

Источник в Иерусалиме заявил, что "обе страны выразили желание достичь соглашения в области безопасности в соответствии с видением Ближнего Востока президента Трампа".

Axios, ссылаясь на американский источник, пишет, что во время встречи в Париже США предложили создать в Аммане совместную американо-израильско-сирийскую "координационную группу" для контроля за ситуацией на юге Сирии и проведения дальнейших переговоров о демилитаризации и вывода израильских войск. По словам источника, каждая из сторон отправит своих представителей в координационный центр для обсуждения дипломатических, военных вопросов, а также торговых связей.

Axios отмечает, что предложение о создании экономической зоны на границе Израиля и Сирии напоминает предложение администрации Трампа о создании подобной зоны в Донбассе для решения территориального спора между Украиной и Россией.

