Умер участник комической группы "Маски" Владимир Комаров

Украинский актер Владимир Комаров, участник комической труппы "Маски", скончался 29 марта на 63-м году жизни. Об этом сообщил в социальных сетях театр "Маски".

"Ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов..." – говорится в посте театра, опубликованном в социальной сети Facebook.

Комаров родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, однако вскоре его семья переехала в Одессу. Присоединился к ансамблю пантомимы и клоунады "Маски" в 1984 году. Покинул ее в 2002 году, но в 2024 году вновь вернулся в ее состав.

Помимо участия в телевизионных и кинопроектов, в том числе в ставшей культовой передачи "Маски-шоу", Комаров занимался музыкой, водил экскурсии по Одессе и создавал курительные трубки.