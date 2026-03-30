Из итальянского музея похищены картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Из частного музея Фонда Маньяни-Рокка, расположенного рядом с Пармой, неделю назад были похищены картины Ренуара, Сезанна и Матисса стоимостью миллионы евро. Об этом сообщила итальянская полиция.

Ограбление произошло в ночь на 23 марта. Четыре вора, скрывшие лица под капюшонами, взломали входную дверь, похитили картины "Рыбы" Пьера Огюста Ренуара, "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна и "Одалиска на террасе" Анри Матисса и уже через три минуты скрылись через сад.

Полиция отмечает: преступление было тщательно спланировано, но злоумышленники строили более обширные планы, но сработавшая сигнализация спугнула преступников. Ведется следствие. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения – как в музее, так и на окрестных улицах.

Фонд Маньяни-Рокка – частная коллекция, куда входят как картины старых мастеров, так и современная живопись. Он был основан коллекционером Луиджи Маньяни в 1978 году. В музее экспонируются, в том числе, картины Рубенса, Ван Дейка, Дюрера, Тициана, Гойи, Моранди, скульптуры Кановы и Бартолини.