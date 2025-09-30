Умер поэт Виталий Коротич, бывший главред "Огонька"

30 сентября в Москве в возрасте 89 лет умер Виталий Коротич – известный писатель, поэт и сценарист, журналист, бывший главный редактор журнала "Огонек".

Он родился 26 мая 1936 года в Киеве, в семье ученых. Окончил с золотой медалью киевскую школу №92 имени Ивана Франко с преподаванием ряда предметов на английском языке. В 1953 году поступил в Киевский государственный медицинский институт, который окончил с отличием в 1959 году. После прохождения интернатуры работал кардиологом в сельской больнице и в институте клинической медицины имени. Окончил аспирантуру. Также окончил Киевский государственный педагогический институт иностранных языков. В 1966 году был избран в правление Союза писателей СССР и секретарем Союза писателей Украины. Работал главным редактором молодежного журнала "Ранок" (1966-1967).

Как поэт широко известен благодаря стихотворению "Последняя просьба старого лирника" ("Останнє прохання старого лірника"), написанному на украинском языке. На русский его перевела Юна Мориц. Позже это стихотворение "Переведи меня через майдан" стало песней в исполнении супругов Сергея и Татьяны Никитиных.

В 1969 году не был переизбран секретарем СП Украины, а также был выведен из правления СП СССР – по словам Коротича, за то, что он "сказал и написал что-то не то".

В 1978 году стал редактором журнала "Всесвіт" (украинского аналога журнала "Иностранная литература"). Занимался переводами.

В 1981 году снова был избран секретарем правления СП СССР, пробыв на этой должности до 1991 года.

В мае 1986 года по рекомендации Роберта Рождественского и по предложению Александра Яковлева назначен редактором всесоюзного журнала "Огонёк". В течение двух лет тираж журнала вырос с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров. Вместо партийного официоза появился журнал для массового читателя.

19 августа 1991 года, находясь в США, сдал авиабилет в Москву, опасаясь репрессий со стороны ГКЧП и остался жить в Америке.

С 1991 по 1998 год – профессор Бостонского университета.

С 1999 по 2014 Коротич руководил киевским изданием на русском языке (возглавлял редакционный совет всеукраинской газеты "Бульвар Гордона".