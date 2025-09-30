Семьи погибших 7 октября требуют отменить показ сериала "Первый свет"

Семьи убитых на фестивале Nova возмущены планами телеканала 12 канале израильского телевидения выпустить сериал "Первый свет" о событиях 7 октября в эти выходные, накануне двухлетней годовщины "черной субботы". По мнению родственников погибших, эта премьера выглядит как "обесценивание и коммерциализация боли".

"Первый свет" (он же "Красная тревога" в зарубежном прокате) – 4-серийный сериал по сценарию Лиора Хефеца и Рут Эфрони. Премьера шоу стартует 4 октября на 12 канале израильского телевидения и 7 октября на американском канале Paramount+ под названием "Красная тревога". Шоу основано на реальных историях переживших "черную субботу": жительницы кибуца Нир Оз Бат-Шевы Яаломи, которой удалось спастись вместе с дочерьми, но ее сын и муж были похищены в Газу (муж был убит в плену); Тали Хадад из Офакима, которая эвакуировала раненых; полицейских, которые работали на фестивале Nova, и жителя Негева, который прятался от террористов с грудным сыном и спас группу солдат из засады. Продюсер сериала – постоянный соавтор Квентина Тарантино Лоуренс Бендер. В главных ролях снимались Ротем Села, Мики Леон, Сара Вино-Эльад, Хен Амесалем Загури и другие актеры. О работе над сериалом стало известно еще в декабре 2024 года. Для написания сценария авторы провели десятки интервью с выжившими 7 октября, родными похищенных и освобожденными заложниками.

Однако накануне премьеры родственники погибших 7 октября выступили против проекта. Сестра 25-летней Шай Регев, убитой вместе со своим другом Ниром Форти. Ницан Регев обратилась с петицией, в которой требует отложить или вовсе отменить показ сериала. Кроме того, было направлено обращение к министру связи Шломо Караи и к создателям сериала с просьбой отменить показ. К петиции присоединились и другие родственники погибших.

"Сама идея показывать теледраму о событиях 7 октября – менее чем через два года после резни – вызывает у меня и у других семей тяжёлое чувство обесценивания и коммерциализации боли, --говорится в обращении Ницан Регев. – Речь не о "ещё одной драматической истории", а о живой и дышащей травме – выживших, вернувшихся из плена заложников и семей, которые не в силах подняться на ноги".

Она также просит создателей сериала и руководителей телеканала задуматься о том, как этот проект повлияет на состояние переживших катастрофу 7 октября и родных погибших, когда они увидят, "как их боль превращают в драматический сюжет ради саспенса и развлечения".

Ницан запустила петицию под заголовком "Наша травма – не развлечение", в которой заявляет, что премьера сериала – это "попытка выжать рейтинги в прайм-тайм под вывеской разъяснительной работы". "Представьте людей, которые сидят дома, жуют попкорн и в напряжении жду, убьёт террорист женщину, ребёнка, семью или нет, в то время как те, кто там был, ложатся спать, и впереди у них ещё одна ночь, полная кошмаров о пережитом. Хотите знать, что случилось 7 октября? Смотрите настоящие документальные фильмы – к сожалению, немало людей были там и заплатили цену".

Ницан поддержали многие родственники погибших. Среди них Ротем Азар, сестра 23-летнего Гая Азара, погибшего на фестивале Nova. В интервью Walla она признается, что узнав о съемках шоу, почувствовала боль. "Мой самый страшный кошмар превратили в остросюжетную драму, которая принесет миллионы выручки, – говорит Ротем. – Это гораздо больше, чем просто фрустрация. Делать "постановочный сериал" о событиях, которые всё ещё происходят, – это триггер и совершенно оторвано от реальности. Это отделяет и отдаляет 7 октября от всего, что происходит сейчас, будто это событие уже было и завершилось. Есть реальные видео, которые до сих пор не выходят у меня из головы, – материалы с телефона моего брата, который так и не "вышел героем".

Мать погибшей Наамы Моалем Рахель Маман Моалем говорит, что даже трейлер сериала причиняет боль и многие родственники погибших испытали сильное потрясение, посмотрев его. "Такому сериалу не место в эфире", – говорит она.