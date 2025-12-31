Умер Меир Готтлиб, выживший в Холокосте, глава Samuel Goldwyn Films и продюсер "Хозяина морей"

Меир Готтлиб, переживший Холокост и многолетний руководитель Samuel Goldwyn Films, умер в возрасте 86 лет. По сообщениям СМИ, он скончался у себя дома в Лос-Анджелесе.

Готтлиб родился в Польше в 1939 году, когда нацисты вторглись в страну в начале Второй мировой войны. Его отец служил офицером в польской армии и бежал вместе с семьёй. Несколько месяцев они скрывались. Готтлиб рассказывал, что, когда ему было 3 или 4 года, он видел, как отец уносил тело его младшего брата в украинский лес; позже самого отца российские военные увезли на автобусе воевать против немцев. Больше он его не видел.

Готтлиб был одной из ключевых фигур компании Samuel Goldwyn Films, специализировавшейся на независимом и зарубежном кино и работавшей из Калвер-Сити. В разные годы он участвовал в развитии дистрибуции и продакшена, включая The Samuel Goldwyn Company и позднее Samuel Goldwyn Films, где занимал руководящие должности. Стал продюсером фильмов "Хозяин морей: На краю Земли" и "Невероятная жизнь Уолтера Митти".

Готтлиб рассказывал, что значительная часть его детских воспоминаний связана с бегством и утратами, а "первые по-настоящему ясные детские воспоминания" у него появились уже после переезда в США. "Оружие массового уничтожения – это не бомбы, а ненависть, нетерпимость и предвзятость", – говорил он.