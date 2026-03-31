В Азии стартует первый в истории азиатский этап конкурса песни "Евровидение"

Конкурс Евровидение впервые запускает азиатскую версию, пишет BBC. Уже подтверждено участие телекомпаний из десяти стран региона, среди которых Южная Корея, Таиланд и Филиппины. Организаторы отмечают, что список участников может расшириться. Сначала в каждой стране пройдут национальные отборы, после чего лучшие исполнители выступят в финале в Бангкоке 14 ноября, который покажут в прямом эфире.

Новость активно обсуждается в соцсетях: пользователи поддерживают свои страны и спорят о потенциальных победителях. Некоторые, например, уверены в успехе Филиппин, другие удивляются отсутствию таких крупных рынков, как Китай и Япония. Это не первая попытка расширить формат конкурса за пределы Европы. В 2022 году прошел американский аналог с участием всех 50 штатов, который вели Снуп Догг и Келли Кларксон, однако проект не получил продолжения из-за слабых рейтингов.

Организаторы надеются, что в Азии шоу окажется более успешным, ведь музыкальная индустрия региона сейчас стремительно развивается. Рост доходов, популярность соцсетей, любовь молодежи к K-pop и караоке, а также инвестиции международных лейблов способствуют этому. K-pop стал одним из главных культурных экспортов Азии, но помимо него существуют и другие направления – например, тайский T-Wind или индустрия Болливуда. На данный момент в проекте участвуют Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Филиппины, Южная Корея, Таиланд и Вьетнам.

Как и в классическом формате, предполагается исполнение оригинальных песен с живым вокалом, а победителя определят жюри и зрители. Хотя точные правила для азиатской версии пока не подтверждены, организаторы обещают учитывать каждый голос и сделать конкурс праздником поп-музыки. Ранее предпринимались и другие попытки создать азиатскую версию конкурса, но они не увенчались успехом. Сейчас же проект реализуется при поддержке Европейского вещательного союза совместно с компаниями Voxovation и S2O Productions.

Представитель туристического управления Таиланда Чувит Сириваджакул считает, что именно Бангкок идеально подходит для проведения финала, поскольку этот город объединяет культуры и живет в ритме музыки и праздника.