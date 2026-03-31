В Вашингтоне установили гигантский золотой унитаз: "Трон, достойный короля"

На Национальной аллее в Вашингтоне установлена новая инсталляция – гигантский золотой унитаз. Работа продолжает серию политических арт-объектов, регулярно появляющихся в этом районе.

Скульптура получила название "Трон, достойный короля" (A Throne Fit for a King). Ее авторы – анонимная арт-группа Secret Handshake, ранее создавшая работу "Лучшие друзья навсегда", на которых изображены Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн.

В комментарии изданию ARTnews художники заявили, что их работа отсылает к ремонту ванной комнаты в Белом доме, проведенному при Дональде Трампе. Речь идет о реконструкции ванной, примыкающей к спальне Линкольна, где зеленая плитка в стиле ар-деко была заменена на мрамор. Это решение вызвало волну критики и насмешек в интернете.

Сам Трамп ранее утверждал, что изменения были "уместны для эпохи Авраама Линкольна" и могли соответствовать оригинальному оформлению.

Ремонт проводился во время приостановки работы правительства США. По словам Трампа, работы шли быстрее, чем ожидалось. При этом элементы интерьера – включая мусорное ведро, лампы и ручки кранов – были выполнены в золотом цвете.

Табличка рядом с арт-объектом содержит сатирическое описание, в котором ремонт ванной назван "величайшим достижением" президента и "символом его подхода к решению проблем".