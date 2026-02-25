Роберт Де Ниро призвал американцев к сопротивлению Трампу, назвав его "врагом страны"

Обладатель премии "Оскар" Роберт Де Ниро выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа, призвав американцев объединиться и добиться его ухода с политической сцены. Об этом он заявил в подкасте The Best People With Nicole Wallace.

Во время беседы актер эмоционально высказался о ситуации в стране, заявив, что, по его мнению, Трамп наносит вред американской демократии. Де Ниро подчеркнул, что гражданам необходимо "сопротивляться" и сплотиться, чтобы "вернуть страну на правильный путь".

"Мы должны спасти страну", – сказал актер, добавив, что считает действующего президента "врагом страны". Он неоднократно повторил, что единственным способом изменить ситуацию является активная гражданская позиция и консолидация общества.

Роберт Де Ниро. Фотогалерея

Де Ниро также отметил, что даже возможный уход Трампа не означает исчезновения политического движения, которое его поддерживает, и выразил мнение, что с этим явлением следует бороться демократическими методами.

В завершение разговора актер подчеркнул важность единства: "Нужно объединять людей. Нельзя побеждать, разделяя их".

Роберт Де Ниро давно известен как один из наиболее ярых критиков Трампа в Голливуде. Выступая на Каннском кинофестивале в мае 2025 года, актер заявил, что культурное сообщество должно противостоять "автократам и фашистам", и подчеркнул, что Америка сегодня борется за демократию и свободу. Он призвал к борьбе всеми способами, доступными кинематографическому сообществу. В октябре 2025 года он принял участие в видеоролике политической группы Indivisible, где призвал граждан выходить на мирные протесты под лозунгом "No Kings" ("Нет королям"), проводя исторические параллели с американской революцией.

Представители администрации Трампа пока не прокомментировали высказывания актера.