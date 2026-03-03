В сети распространяются слухи, что Квентин Тарантино погиб от иранской ракеты

В социальных сетях в последние сутки распространилась ложная информация о том, что голливудский режиссер Квентин Тарантино якобы погиб в результате иранской ракетной атаки на Израиль. Сообщения приписывались американскому изданию Deadline, однако в редакции оперативно опровергли публикацию, заявив, что подобной новости на сайте не выходило.

Источником слуха стал пост пользователя в сети X с аудиторией более 150 тысяч подписчиков. Запись быстро набрала тысячи репостов и лайков, вызвав широкий резонанс. Ситуацию подогрел тот факт, что Тарантино делит свое время между Лос-Анджелесом и Израилем, где часть года проживает вместе с супругой Даниэлой Пик и двумя детьми. В последнее время семья часто бывает в Лондоне, где режиссер курирует постановку своей новой пьесы в Вэст-Энде.

Параллельно распространялись схожие сообщения о комике Джерри Сайнфелде, несмотря на то что в тот момент он не находился в Израиле. И эти утверждения также не подтвердились. В Deadline подчеркнули, что оба кинематографиста живы и здоровы.

Кроме того, в интернете появились изображения, якобы запечатлевшие Тарантино в убежище в Тель-Авиве. Позднее выяснилось, что фотографии были созданы с помощью искусственного интеллекта и не имеют отношения к реальным событиям.