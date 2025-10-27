Квентин Тарантино снялся в своей самой большой драматической роли

Режиссер Квентин Тарантино сыграл одну из ролей в картине Only What We Carry, над которой работает постановщик Джейми Адамс ("Сама любовь"). Детали проекта до сих пор держались в секрете. Съемки завершились на днях во Франции. Главные роли в картине играют Саймон Пегг ("Миссия: невыполнима") и София Бутелла ("Мумия"). Также в фильме принимает участие французская актриса Шарлотта Генсбур ("Меланхолия").

Действие фильма проходит на острове в Нормандии. В центре сюжета бывший преподаватель Джулиан Джонс (Пегг), который восстанавливает отношения со своей давней студенткой (Бутелла). Тарантино досталась роль лучшего друга Джонса, появление которого приведет к раскрытию неприятных тайн прошлого. Генсбур играет сестру главной героини.

Работа в фильме Адамса стала самой большой ролью Тарантино со времён культового фильма Роберта Родригеса "От заката до рассвета" 1996 года. Ранее стало известно, что после отмены съемок фильма "Кинокритик" Тарантино написал пьесу и собирается работать над постановкой на Вэст-Энде. Эта новость вызвала разочарование в Израиле, поскольку режиссер обмолвился, что в ближайшее время покинет нашу страну из-за спектакля в Лондоне. Однако позже его жена Даниэла Пик опровергла слухи о переезде семьи в Великобританию.