Мечта Тарантино сбылась: вычеркнутая из черновика глава "Убить Билла" экранизирована

Глава "Месть Юки", которая не вошла в финальную версию сценария фильма "Убить Билла" Квентина Тарантино, сегодня (30 ноября) выходит онлайн и на больших экранах в США, Канаде и Великобритании. Режиссер признается, что мечтал об этом два десятка лет с момента выхода фильма. Ума Турман вернулась к своей культовой роли Невесты. Потерянная глава стала частью игровой вселеной Fortnite и в анимационном фильме. В центре сюжета этой истории -- 17-летняя убийца Гого Юбари и ее сестра-близнец Юки. Геймеры, купившие билет на сеанс в США, получат специальный код активации для экипировки Гого Юбари.

"Месть Юки" будет экранизирована в формате анимационного короткометражного фильма внутри Fortnite, а также выйдет на большие экраны. Анимационный фильм войдёт в эксклюзивный лимитированный кинотеатральный показ "Kill Bill: The Whole Bloody Affair". Хронометраж фильма восемь минут. Тарантино и Турман работали над проектом по заказу Epic Games, используя технологию Unreal Engine и технологию захвата движения, чтобы перенести реальную мимику и жесты актрисы в цифровую среду Fortnite.

По словам Тарантино, изначально представители Epic Games предложили обсудить "какой-то забавный совместный проект" с участием его персонажей во вселенной Fortnite. Режиссёр ожидал обычного разговора о лицензировании, но вместо этого ему предложили создать историю продолжительностью 8-12 минут, которая подошла бы для платформы и включала его культовых героев.

В итоге Тарантино вспомнил о целой главе, существовавшей ещё в первом черновике сценария "Убить Билла", которую в процессе работы над фильмом пришлось убрать из сценария.

Фильм "Убить Билла" вышел в 2003 году и стал культовым. Фильм получил две премии "Сатурн" и три награды MTV. После выхода обеих частей фильма были изданы два сборника с саундтреком картины, в которые включены не только музыкальные композиции, но и некоторые диалоги героев.