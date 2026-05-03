Умерла Сухейр Заки – звезда египетского кино, "царица восточного танца"

В Египте в возрасте 81 года умерла Сухейр Заки – одна из самых известных танцовщиц восточного танца и актрис египетского кино. По сведениям Ahram Online, она скончалась 2 мая в реанимационном отделении.

У Сухейр были проблемы с легкими, пишут египетские СМИ.

Похороны пройдут 3 мая на семейном кладбище на Файюмской дороге. Церемония прощания – в мечети полиции в Шейх-Заиде.

Сухейр Заки родилась в 1945 году в Мансуре, детство провела в Александрии. Танцу, по ее собственным рассказам, она училась, наблюдая за выступлениями звезд египетского кино Тахии Кариокки и Самии Гамаль. В 1960-е годы Заки стала одной из самых узнаваемых исполнительниц восточного танца в Египте и вскоре начала сниматься в кино. За свою карьеру она снялась более чем в 100 фильмах. Ее называли одной из последних представительниц "золотой эпохи" египетского кино и классического восточного танца.