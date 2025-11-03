x
03 ноября 2025
Культура

Сериал "Плохой мальчик" продлили на второй сезон

Съемки
Израильское Кино
Эмми
03 ноября 2025 г., 18:15
Международная премия "Эмми"
AP Photo/Damian Dovarganes

Сериал "Плохой мальчик" продлили на второй сезон. Решение о продолжении было принято после беспрецедентного успеха шоу в Израиле и в мире: сериал выиграл премию Израильской академии кино и телевидения как лучшая драма, получил главный приз на Берлинском международном фестивале сериалов, а также был номинирован на международную премию "Эмми", победители которой будут объявлены в следующем месяце.

В основе сериала – реальная история израильского актера и комика Даниэля Хена, который в юности попал в тюрьму. Главный герой картины оказывается в исправительном заведении для несовершеннолетних, где выживать ему поможет актерский талант. Спустя много лет он займет важное место на израильской сцене, но страх, что его репутация будет разрушена, если о его прошлом станет известна, преследует его всю жизнь.

Культура
