Израильский сериал "Плохой мальчик" номинирован на "Эмми"

Израильский сериал "Плохой мальчик" Агар Бен-Ашер номинирован на международную премию "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал". Всего неделю назад он стал победителем в той же категории на международном фестивале сериалов и телефильмов в Берлине.

В основе сериала – реальная история израильского актера и комика Даниэля Хена, который в юности попал в тюрьму. Главный герой картины оказывается в исправительном заведении для несовершеннолетних, где выживать ему поможет актерский талант. Спустя много лет он займет важное место на израильской сцене, но страх, что его репутация будет разрушена, если о его прошлом станет известна, преследует его всю жизнь.

Соперниками "Плохого мальчика" в номинации стали сериал из Мексики "Женщина в синем" о первых женщинах-полицейских в Мехико в 70-е годы, криминальная трагикомедия "Пирог" от ЮАР и британское шоу "Соперники" о противостоянии в медиа и политике в 80-е годы прошедшего века. Всего в шорт-лист международной премии "Эмми" вошли 64 номинанта, которые представляют 26 стран. Победители будут объявлены 24 ноября на церемонии в Нью-Йорке. Лидером по числу номинаций стала Великобритания (всего 12 номинаций), за ней следует Бразилия с 8 номинациями, на третьем месте ЮАР с четырьмя упоминаниями.

"Хороший мальчик" – один из самых успешных израильских сериалов последнего года. Он получил семь наград Израильской академии телевидения в апреле этого года, включая премии в категориях "Лучший драматический сериал", "Лучший сценарий" и "Лучший режиссер. Права на шоу приобрела стриминговая платформа Netflix.