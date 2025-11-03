x
03 ноября 2025
Культура

В центре Рима обрушилась башня 18 века

Архитектура
время публикации: 03 ноября 2025 г., 17:45 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 17:45
AP Photo/Domenico Stinellis
Башня Торре-деи-Конти до разрушения
Wikipedia.org. Фото: IlMarcheseDelGrillo

В центре Рима обрушилась башня Торре-деи-Конти – памятник архитектуры 18 века. В результате происшествия один рабочий оказался заблокирован на верхнем этаже, а другой получил серьезные травмы, троих удалось спасти.

Обрушение произошло в два этапа. Сначала в 11:30 утра обрушилась одна часть башни, а около часа дня произошло повторное обрушение. По всей вероятности, внутренних перекрытий. В результате этого обрушения один рабочий оказался заблокирован на верхнем этаже. Пожарные службы города пытаются его спасти, однако пока сделать это не удалось из-за риска дальнейшего обрушения.

Башня Торре-деи-Конти, расположенная рядом с Колизеем, – одно из старейших укреплений средневекового Рима. Она была построена в 1238 году и считается важным архитектурным символом города.

