В центре Рима обрушилась башня 18 века

В центре Рима обрушилась башня Торре-деи-Конти – памятник архитектуры 18 века. В результате происшествия один рабочий оказался заблокирован на верхнем этаже, а другой получил серьезные травмы, троих удалось спасти.

Обрушение произошло в два этапа. Сначала в 11:30 утра обрушилась одна часть башни, а около часа дня произошло повторное обрушение. По всей вероятности, внутренних перекрытий. В результате этого обрушения один рабочий оказался заблокирован на верхнем этаже. Пожарные службы города пытаются его спасти, однако пока сделать это не удалось из-за риска дальнейшего обрушения.

Башня Торре-деи-Конти, расположенная рядом с Колизеем, – одно из старейших укреплений средневекового Рима. Она была построена в 1238 году и считается важным архитектурным символом города.