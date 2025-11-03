x
03 ноября 2025
03 ноября 2025
03 ноября 2025
03 ноября 2025
Культура

Нидерланды вернут Египту древнюю скульптуру, похищенную во время "арабской весны"

Египет
Нидерланды
Археология
время публикации: 03 ноября 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 12:10
Одна из статуй фараона Тутмоса Третьего
Wikipedia.org. Фото: Chipdawes

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что эта страна вернет Египту 3500-летнюю скульптуру, которая, как подозревается, была похищена во время событий "арабской весны" 2011-2012 годов. Политик сообщил об этом на церемонии открытия Большого Египетского музея в Гизе.

Как полагают ученые, речь идет о скульптурном изображении головы сановника периода фараона Тутмоса Третьего. "Это важная составляющая культурной идентичности Египта", – говорится в заявлении правительства. Артефакт будет передан послу Египта в Амстердаме.

В 2022 году скульптура была выставлена на продажу в ходе проходившей в Маастрихте ярмарки Европейского фонда изящных искусств. Правоохранительные органы получили информацию, что она доставлена в Нидерланды незаконно. Узнав об этом, арт-дилер передал ее властям.

Египет ведет борьбу за возвращение хранящихся в европейских музеях памятников истории и культуры. Возможно, самым известным из них является Розеттский камень, позволивший расшифровать египетские иероглифы. Он находится в Британском музее в Лондоне.

