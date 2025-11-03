Это будет настоящее "Кино": легендарная группа в золотом составе выступит в Тель-Авиве

22 ноября в тель-авивском клубе "Ангар 11" состоится событие, которого ждали десятилетиями: на сцену выйдет легендарная группа "Кино" – в золотом составе и с голосом самого Виктора Цоя.

В этот вечер прозвучат хиты, ставшие саундтреком нескольких поколений: "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", "Пачка сигарет", "Мама, мы все тяжело больны", "Следи за собой" и другие – в классических аранжировках, но с мощным современным звуком, визуальными эффектами и видеоартом на основе рисунков Цоя.

Возвращение легенды

В 2020 году произошло, казалось бы, невозможное – "Кино" вновь собрались, спустя три десятилетия после трагической гибели Виктора Цоя.

К бессменному гитаристу и музыкальному соавтору Юрию Каспаряну присоединились два оригинальных басиста группы – Александр Титов и Игорь Тихомиров. Именно этот состав называют "золотым": вместе они создали то самое звучание, определившее целую эпоху русского рока.

Идея проекта – показать, как выглядело бы выступление "Кино" в XXI веке: с живой энергетикой, современным звуком и новыми сценическими возможностями.

К сожалению, барабанщик Георгий Гурьянов не дожил до этого воссоединения. Его место за ударной установкой занял молодой виртуоз Олег Шунцов, выпускник колледжа Berklee. А с гитарами Юрию Каспаряну помогает Дмитрий Кежватов ("Тараканы!", "Приключения Электроников").

Голос Цоя – живой и настоящий

Главное в этом шоу – "присутствие" Виктора Цоя. Его настоящий голос звучит на концерте благодаря оригинальным многоканальным записям, оцифрованным с мастер-лент. Современные технологии позволяют передать его звучание мощнее и чище, чем когда-либо прежде.

Двухчасовое мультимедийное шоу "История этого мира" – это не просто концерт, а визуально-музыкальное путешествие. На экране оживают рисунки Цоя, архивные кадры, графика, анимация и даже виртуальные участники группы. Свет, видео и звук объединяются в цельную историю, где каждая песня превращается в мини-фильм.

Сын музыканта Александр Цой стал одним из авторов идеи и продюсеров проекта. Он также приедет вместе с группой в Израиль.

Музыка, которая не стареет

Проект "История этого мира" уже почти пять лет гастролирует по миру, собирая аншлаги и вдохновляя поклонников всех возрастов.

Для одних это возможность услышать песни юности, для других – впервые открыть музыку Цоя и ощутить её энергию. Каждый концерт превращается в уникальный момент, когда зрители чувствуют: Цой действительно жив – на экране, в звуке и, главное, в сердцах миллионов людей.

Единственное в Израиле представление "История этого мира" с участием легендарной группы "Кино" состоится 22 ноября, на исходе субботы, в зале "Ангар 11" в порту Тель-Авива.

