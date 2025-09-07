Настоящее "Кино": в Израиль приезжает легендарная группа Виктора Цоя

Публикуется на правах рекламы

22 ноября в тель-авивском "Ангаре 11" произойдет, казалось бы, невероятное: единственный в Израиле концерт настоящей группы "Кино" – в оригинальном составе и голосом самого Виктора Цоя. В исполнении золотого состава культовой группы и его лидера прозвучат легендарные песни в первозданных классических аранжировках, но с качественным современным звуком, эффектной компьютерной графикой и основанном на рисунках Цоя видеоартом. Вместе с воссоединившейся спустя 30 лет группой в Израиль приедет сын Виктора Цоя – Александр, ставший одним из авторов и продюсеров неординарного мемориального шоу.

Совсем недавно поклонники легендарной группы "Кино" отметили очередную грустную дату – 35-ю годовщину со дня трагической гибели основателя и лидера коллектива, автора всего музыкального и поэтического материала Виктора Цоя.

Вместе с его смертью, такой преждевременной и нелепой, в истории легендарной рок-группы, казалось бы, поставлена точка. Но никогда не говори "никогда". Произошло невозможное – в 2020 году группа "Кино" собралась снова. Причем в усиленном составе: вместе с бессменным гитаристом группы и главным музыкальным соавтором Юрием Каспаряном славное "киношное" наследие решили восстановить сразу два оригинальных басиста группы разных лет – Александр Титов и Игорь Тихомиров.

В основу нового проекта, а, соответственно, и объединения старых товарищей легла идея показать, каким выступление группы "Кино" может быть в XXI веке – с хорошим современным звуком и новыми сценическими возможностями.

Но главное – это Виктор Цой, присутствие которого на живом концерте мощнейшей в истории русскоязычного рока супергруппы становится реальным и ощутимым благодаря передовым технологиям, и его настоящий голос, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей "Кино".Теперь он звучит еще более мощно и убедительно – так, как сам его обладатель не мог и мечтать даже в самый яркий период расцвета и популярности группы.

Увы, барабанщик "Кино" Георгий Гурьянов тоже, к сожалению, не дожил до времен, когда группа соберется снова – его место за ударной установкой проекта в 2020 году занял молодой виртуоз Олег Шунцов, закончивший джазовый колледж в Беркли.

С гитарами Юрию Каспаряну помогает Дмитрий Кежватов, хорошо известный по участию в панк-группах "Тараканы", "Приключения Электроников" и других.

Одним из создателей и продюсеров воссоединения "Кино" выступил сын Виктора Цоя – Александр. Он тоже приезжает вместе с группой в Израиль.

Двухчасовой концерт группы "Кино" и виртуального, но такого осязаемого Виктора Цоя будет сопровождаться специально созданным видеорядом – практически полнометражным фильмом, состоящим из графики, анимации, новых и архивных съемок. Видео, свет и музыка синхронизированы в неординарное, сохраняющее дух и традиции группы современное мультимедийное концертное шоу. На экране кроме самого Виктора Цоя появляются его рисунки, абстрактный супрематизм обложек альбомов группы "Кино", кинохроника, небольшие документальные вставки и даже анимированные участники группы.

Большая часть музыкального материала исполняется максимально близко к оригиналу, но при этом не обходится и без импровизаций и новых прочтений. Басисты Тихомиров и Титов каждый отвечают за свой период творчества, поздний и ранний соответственно. Часть песен исполняют все участники вместе. А это золотой фонд наследия группы, бессмертные хиты, ставшие культовыми для нескольких поколений: "Звезда по имени Солнце", "Пачка сигарет", "Группа крови", "Мама, мы все тяжело больны", "Песня без слов", "Электричка" – от "Бездельника"из первого альбома "45" до "Следи за собой"из последнего посмертного "Черного".

Шоу, получившее название "История этого мира", вот уже почти пять лет колесит по свету, в самых разных странах, удивляя и радуя поклонников "Кино". А их с каждым годом все больше – мощные и честные песни Цоя уверенно находят пути к сердцам все новых и новых поколений думающей молодежи. Сами же концерты становятся неким переосмыслением коллектива. В то же время, кто-то вновь получает возможность услышать песни своей молодости в мощном концертном звучании и, возможно, открыть их для себя заново, а кто-то – познакомиться с ними впервые, удивиться и взглянуть на мир иначе.

И тех, и других на этом концерте неизменно объединяет непреодолимое ощущение, что Цой действительно жив – и на огромном экране проекта и, конечно, в сердцах и памяти миллионов поклонников его яркого, самобытного таланта.

Единственное в Израиле представление "История этого мира" с участием легендарной группы "Кино" состоится 22 ноября, на исходе субботы, в зале "Ангар 11" в порту Тель-Авива.

