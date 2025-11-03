Джордж Клуни: "Выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты было ошибкой"

Киноактер и политический активист Джордж Клуни дал обстоятельное интервью телеканалу CBS, в котором коснулся, в том числе, и своей роли в выходе Джо Байдена из президентской гонки 2024 года. Выборы закончились победой республиканца Дональда Трампа над демократкой Камалой Харрис.

Клуни сообщил, что не жалеет об опубликованной им в июле прошлого года статье, в которой он призвал Байдена отказаться от номинации. В статье, озаглавленной "Я люблю Джо Байдена, но нам нужен новый кандидат" он написал, что 46-й президент проигрывает схватку со временем.

На следующий день после публикации Байден сообщил, что прекращает борьбу за переизбрание. Новым демократическим кандидатом без проведения праймериз стала вице-президент Камала Харрис.

"Перед ней стояла очень трудная задача. Она должна была дистанцироваться от Байдена, а, по сути, от собственных достижений. Честно говоря, выставление ее кандидатуры было ошибкой", – сказал актер.

Отметим, что несколько месяцев назад сын бывшего президента Хантер Байден обрушился на Клуни, вмешавшегося в предвыборную кампанию, с резкой критикой, значительная часть которой была нецензурной.