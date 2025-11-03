Песня Керен Пелес может стать представителем Греции на "Евровидении"

Израильская певица и композитор Керен Пелес – автор песен Юваль Рафаэль "New Day Will Rise" и "Hurricane" Эден Голан – написала композицию для греческой певицы, которая участвует в национальном отборе на музыкальный конкурс "Евровидение". Как сообщает сайт поклонников конкурса Euromix, сотрудничество между Пелес и представителями греческой музыкальной индустрии началось летом 2025 года в рамках совместного проекта Euromix и Eurovisionfun, в котором участвуют авторы из Израиля и Греции.

На этот раз Пелес написала балладу на английском и греческом языках. Песня уже передана греческому общественному вещателю ERT. Если композиция будет выбрана, то израильский композитор впервые будет представлять Грецию на "Евровидении".

Керен Пелес – автор и композитор песен, которые представляли Израиль на "Евровидении" в 2024 и 2025-м. С ее песней "New Day Will Rise" Юваль Рафаэль заняла второе место в 2025 году, а композиция "Hurricane" в исполнении Эден Голан принесла Израилю пятое место.